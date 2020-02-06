Barcelona'da kriz büyüyor

ile tartıştıktan sonra arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleşenile takım arkadaşları arasındaki gerilim devam ediyor,Sportif direktör'in açıklamalarından sonra Messi açıklamalara cevap olarak sert çıkmış ve Abidal ile gerilimi kulüp yönetimine kadar taşımıştı. Yaşanan gerginlik sonrası kulüp başkanı acil Abidal ile toplantı yaparak gerilimin yükselmesine engel olmaya çalıştı. Son olarak Messi'nin içinde olduğu başka kriz patlak verdi, El Pais'in haberine göre Messi bu kez antrenmanda kaleci Ter Stegen ile tartıştı.