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Barcelona'da kriz büyüyor

Geçtiğimiz günlerde idmanda takım arkadaşı ile tartışan Messi takım içerisinde kriz yaratmaya devam ediyor.

06 Şubat 2020 Perşembe 21:48
Barcelona'da kriz büyüyor

Pique ile tartıştıktan sonra arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleşen Messi ile takım arkadaşları arasındaki gerilim devam ediyor,Sportif direktör Abidal'in açıklamalarından  sonra Messi açıklamalara cevap olarak sert çıkmış ve Abidal ile gerilimi kulüp yönetimine kadar taşımıştı. Yaşanan gerginlik sonrası kulüp başkanı acil Abidal ile toplantı yaparak gerilimin yükselmesine engel olmaya çalıştı. Son olarak Messi'nin içinde olduğu başka kriz patlak verdi, El Pais'in haberine göre Messi bu kez antrenmanda kaleci Ter Stegen ile tartıştı.
 

Anahtar Kelimeler:
BarcelonaKavgaMessiPiqueAbidal
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