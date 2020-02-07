Kupa'da tek maç üzerinden oynanan çeyrek final mücadelesinde ev sahibi Atletic Bilbao 90+3 de attığı gol ile yarı finale çıkmaya hak kazandı. Barcelona'da maçın 80. dakikasında Pique sakatlanarak oyundan çıktı. Barcelona'da teknik direktör değişikliğinin ardından öncelikle liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona şimdi de kupa'dan elendi.
Barcelona'da kriz sahaya yansıdı
İspanya futbol kupası çeyrek finalinde Barcelona deplasmanda Atletic Bilbao'ya konuk oldu.
07 Şubat 2020 Cuma 11:43
Kupa'da tek maç üzerinden oynanan çeyrek final mücadelesinde ev sahibi Atletic Bilbao 90+3 de attığı gol ile yarı finale çıkmaya hak kazandı. Barcelona'da maçın 80. dakikasında Pique sakatlanarak oyundan çıktı. Barcelona'da teknik direktör değişikliğinin ardından öncelikle liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona şimdi de kupa'dan elendi.