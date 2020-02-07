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Barcelona'da kriz sahaya yansıdı

İspanya futbol kupası çeyrek finalinde Barcelona deplasmanda Atletic Bilbao'ya konuk oldu.

07 Şubat 2020 Cuma 11:43
Barcelona'da kriz sahaya yansıdı

Kupa'da tek maç üzerinden oynanan çeyrek final mücadelesinde ev sahibi Atletic Bilbao 90+3 de attığı gol ile yarı finale çıkmaya hak kazandı. Barcelona'da maçın 80.  dakikasında Pique sakatlanarak oyundan çıktı. Barcelona'da teknik direktör değişikliğinin ardından öncelikle liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona şimdi de kupa'dan elendi.

Yarı final eşleşmeleri cuma günü çekilişle belli olacak 
 

Anahtar Kelimeler:
BarcelonaMessiPiqueAtletic Bilbaoİspanya Kpuası
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