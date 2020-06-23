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Barcelona ve Juventus Arthur için 80 Milyon Euro'ya anlaştı!

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin kadrosunda ısrarla görmek istediği Arthur için Barcelona ile anlaşma sağlandı. 23 yaşındaki oyuncu için 80 Milyon Euro vermeyi göze alan Juventus transfer görüşmelerinden olumlu sonuç alarak yılın en yüksek bonservisli anlaşmasını da sağlamış oldu.

23 Haziran 2020 Salı 23:18
Barcelona ve Juventus Arthur için 80 Milyon Euro'ya anlaştı!
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Son dakika alınan transfer haberine göre Barcelona forması giyen Brezilyalı Arthur’a İtalyan devi Juventus talip oldu. Juventus yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre 80 Milyon Euro karşılığında Barcelona ile anlaşma sağlandığı ve Arthur’un da teklifi kabul ettiği belirtildi.

Transfer sezonu devam ederken bu senenin en yüksek bonservis ücretli oyuncusu Arthur oldu. İngiliz spor gazetesi SkySports’un haberine göre Barcelona Juventus’un Arthur için yaptığı 80 milyon Euro’luk teklifi kabul etti.


Juventus teknik direktörü Maurizio Sarri’nin kadrosunda ısrarla istediği Brezilyalı Arthur 23 yaşına rağmen büyük kulüplerin dikkatini çekmiş ve geçtiğimiz yıllarda Barcelona’ya transfer olmuştu.

Son dakika açıklamalarına karşılık Arthur’un yaptığı açıklamalarda Barcelona’da kalmak istediğini ve gelen teklifleri reddedeceğini söylemişti.

31 milyon Euro’ya Barcelona’ya gelmişti

2018 yılında 31 milyon Euro karşılığında Gremio’dan Barcelona’ya transfer olan Arthur gösterdiği istikrarlı grafik ile pek çok futbol devinin dikkatini çekmişti. Barcelona’da bu sezon çıktığı 26 maçta 4 gol ve 4 asistlik performansı ile göz dolduran Arthur’un yeni adresi Juventus oldu.

 


Son Güncelleme: 23.06.2020 23:18
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