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Barcelona'dan Arda Turan'a geri dön mesajı

Barcelona'da kötü gidişat ve takım içindeki huzursuzluklara sakatlıklarda eklenince Barcelona Arda Turan sesleri yükselmeye başladı.

04 Şubat 2020 Salı 23:22
Barcelona'dan Arda Turan'a geri dön mesajı

Barcelona'da sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Dembele'nin yeniden sakatlanmasının ardından Katalan basınında Arda Turan sesleri yükselmeye başladı.Sezon sonuna kadar Barcelona ile sözleşmesi bulunan Arda Turan'ın Dembele'nin yerine süre alabileceği üzerine paylaşımlar yapıldı. Sport Muhabiri Albert Roge:'' Barcelona'da Arda Turan zamanı'' şeklinde bir paylaşım yaptı.
 

Son Güncelleme: 05.02.2020 00:24
Anahtar Kelimeler:
BarcelonaArda TuranLa Liga
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