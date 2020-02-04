Barcelona'dan Arda Turan'a geri dön mesajı

'da sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Dembele'nin yeniden sakatlanmasının ardından Katalan basınındasesleri yükselmeye başladı.Sezon sonuna kadar Barcelona ile sözleşmesi bulunan Arda Turan'ın Dembele'nin yerine süre alabileceği üzerine paylaşımlar yapıldı. Sport Muhabiri Albert Roge:'' Barcelona'da Arda Turan zamanı'' şeklinde bir paylaşım yaptı.