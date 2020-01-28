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Barış Alıcı'nin yeni takımı Westerlo

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'a kiraladığı Barış Alıcı Westerlo ile anlaştı.

28 Ocak 2020 Salı 14:44
Barış Alıcı'nin yeni takımı Westerlo

Yapılan açıklama da tarafların anlamya sağladığı ve Barış'ın 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Fenerbahçe'de gelecek vaad eden genç yetenekler arasında gösterilen ancak takımda yeterli süre alamaması nedeniyle Çaykur Rizaspor'a kiralanan Barış Belçika Ligi takımlarından Westerlo'ya kiralandı.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBelçikaBarış AlıcıWesterlo
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