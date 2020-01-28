Barış Alıcı'nin yeni takımı Westerlo

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'a kiraladığı Barış Alıcı Westerlo ile anlaştı.
28 Ocak 2020 Salı 14:44
Yapılan açıklama da tarafların anlamya sağladığı ve Barış'ın 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Fenerbahçe'de gelecek vaad eden genç yetenekler arasında gösterilen ancak takımda yeterli süre alamaması nedeniyle Çaykur Rizaspor'a kiralanan Barış Belçika Ligi takımlarından Westerlo'ya kiralandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.