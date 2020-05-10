Barry Douglas, bu zamana kadar oynadığım en iyi stat Beşiktaş'ın

Türkiye'de Süper Lig'de 2015-2017 yılları arasında 2 sezon Konyaspor formasını terleten Barry Douglas, kariyeri boyunca en çok etkilendiği stadın Beşiktaş'ınki olduğunu belirtti.

İngiltere Championship takımlarından Leeds United'da forma giyen İskoç yıldız, kulübün resmi internet sitesinde taraftarların sorularını yanıtladı.

Douglas, kendisine yöneltilen "Oynadığın en iyi stad hangisiydi?" sorusuna, "Atmosfer ve taraftarlar açısından Elland Road diyebilirim. Bunun haricinde Beşiktaş'ın gerçekten çok etkileyici ve güzel, çok modern bir stadı var. Gürültülü ve iyi anılarım olan statları var. Oynadığım en iyi statlardan biriydi" şeklinde yanıt verdi.



