Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüsü testi pozitif çıktı

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Koronavirüs semptomları göstermesi üzerine tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırılmış ve ilk yapılan test sonuçları negatif olarak açıklanmıştı.

Yapılan açıklamada Gümüşdağ hakkında ikinci testin sonucu çıkana kadar tedbiren izolasyonda kalacağı ve 47 yaşındaki Gümüşdağ’ın sağlık durumunun iyi ve kontrol altında olduğu ifade edilmişti.

Beşiktaş ve Milli Takımı oyuncusu Burak Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden koronavirüsü salgınına yakalanan ve tedavi altında olan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da testinin pozitif çıktığını söyledi.

Burak Yılmaz, Twitter hesabından üzerinden yayınladığı mesajda şunları söyledi:

"Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 virüsü ile biz de Milletçe mücadele etmekteyiz. Hepimiz aynı takımdayız ve en zayıf halkamız kadar güçlü bir zincir olduğumuzu unutmadan yetkililerin tüm tavsiyelerini uygulamaya devam etmekteyiz. #evdekalıyoruz ve #evdehayatvar diyoruz. Bu virüs nedeni ile kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.



Asıl önemli olanın ise tüm tedbirlere rağmen bu virüse yakalanmamız halinde dahi ümitsizliğe kapılmadan onu yeneceğimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamak olduğunu düşünüyorum.

Benim yakın çevremde Fatih Hocam, Göksel abim, Abdürrahim abim ve Şükran ablam bu virüsü yenmek üzere. Çok yakında güzel haberlerini bizlerle paylaşacaklar bundan eminim.

Biz Millet olarak bu güne kadar inandığımız her şeyi başardık. Yine başaracağız."

