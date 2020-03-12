Başakşehir UEFA Avrupa Arenasında

Başakşehir ilk karşılaşmadan avantajlı bir skor elde etmek istiyor, Okan Buruk'un teknik direktörlüğünde iyi bir ivme yakalayan Başakşehir maçtan iyi bir skor ile ayrılıp tur şansını rövanş'a bırakmak istemiyor, gelecek sezonlarda Türkiye'den şampiyonlar ligi ve UEFA Avrupa ligi'ne katılacak takımların kaderini etkileyecek maç öncesi Başakşehir tamö motive olmuş durumda.



Kopenhag maçı 12 Ekim perşembe günü saat 20.55'te başlayacak, izleyiciler zorlu mücadeleyi BeIN sport 1 kanalından izleyebilecekler