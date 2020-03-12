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Başakşehir UEFA Avrupa Arenasında

Başakşehir Kopenhag ile UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşı karşıya geliyor.

12 Mart 2020 Perşembe 16:16
Başakşehir UEFA Avrupa Arenasında

Başakşehir ilk karşılaşmadan avantajlı bir skor elde etmek istiyor, Okan Buruk'un teknik direktörlüğünde iyi bir ivme yakalayan Başakşehir maçtan iyi bir skor ile ayrılıp tur şansını rövanş'a bırakmak istemiyor, gelecek sezonlarda Türkiye'den şampiyonlar ligi ve UEFA Avrupa ligi'ne katılacak takımların kaderini etkileyecek maç öncesi Başakşehir tamö motive olmuş durumda.

Başakşehir- Kopenhag maçı saat kaçta hangi kanalda 
Medipol Başakşehir Kopenhag maçı 12 Ekim perşembe günü saat 20.55'te başlayacak, izleyiciler zorlu mücadeleyi BeIN sport 1 kanalından izleyebilecekler

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirMaçKophenhagSaatKaçta
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