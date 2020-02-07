Basketbol Dünyası'nı yasa boğan ölüm haberi

Basketbol dünyasının tanınmış ismi dün akşam 15 yıldır yaşadığı bodrumdaki evinde hayatını kaybetti, ölüm nedeni olarak kalp yetmezliği gösterildi.72 yaşındaki efsane hayatı boyunca hem basketbola hemde yaşadığı Bodruma çok emek verdi, Basketbol dünyasında bir çok oyuncu yetiştiren ve bir çok büyük kulüpte yöneticilik ve Koorditaörlük yapan Gencer'in acı haberi tüm basketbol severi derinden üzdü.

Nur Gencer kimdir:



Gencer, öğrenimini Kadıköy Maarif Koleji'nde 1967 yılında tamamladı. 1992’de Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü oldu. FIBA Teknik Komiseri ve Uluslararası Organizasyon Komitesi üyesi olarak basketbola hizmet verdi. Yine 1992’de Dünya Fair-Play Davranış Şeref Diploması ile ödüllendirildi. Eczacıbaşı,, Galatasaray vekulüplerinde üst düzey yöneticilik yaptı. Türkiye Basketbol Federasyonu genel sekreterlik görevini yaptı. A Milli Takımlar idari menajerlik görevinde bulundu.