Basketbol dünyasının tanınmış ismi dün akşam 15 yıldır yaşadığı bodrumdaki evinde hayatını kaybetti, ölüm nedeni olarak kalp yetmezliği gösterildi.72 yaşındaki efsane hayatı boyunca hem basketbola hemde yaşadığı Bodruma çok emek verdi, Basketbol dünyasında bir çok oyuncu yetiştiren ve bir çok büyük kulüpte yöneticilik ve Koorditaörlük yapan Gencer'in acı haberi tüm basketbol severi derinden üzdü.
Nur Gencer kimdir:
Basketbol Dünyası'nı yasa boğan ölüm haberi
Türk basketboluna uzun yıllar hizmet eden ve bir çok büyük kulüpte yöneticilik yapan Nur Gencer yaşamını yitirdi.
07 Şubat 2020 Cuma 13:03
Basketbol dünyasının tanınmış ismi dün akşam 15 yıldır yaşadığı bodrumdaki evinde hayatını kaybetti, ölüm nedeni olarak kalp yetmezliği gösterildi.72 yaşındaki efsane hayatı boyunca hem basketbola hemde yaşadığı Bodruma çok emek verdi, Basketbol dünyasında bir çok oyuncu yetiştiren ve bir çok büyük kulüpte yöneticilik ve Koorditaörlük yapan Gencer'in acı haberi tüm basketbol severi derinden üzdü.