Basketbol Federasyonu açıkladı; Lig'ler sonlandırıldı

Hidayet Türkoğlunun açıklaması;

“Federasyon yönetim kurulu olarak almış olduğumuz karar doğrultusunda liglerimizi sonlandırmış bulunuyoruz. Hiçbir ligimizde şampiyon ilan edilmemesi kararı alındı.

Basketbol için en doğru kararlardan biri olduğuna inanıyorum. Ekibim ile birlikte önümüzdeki dönemleri yılları planlayan ekip olma çabasındayız. 1,5 aylık süreci kurtarmaktansa önümüzdeki birkaç yılı kurtarabilmek için daha doğru kararlar almamız gerektiğine karar verdik. Nitekim böyle bir karar aldık. Bu kararlarımızı kulüplerimizle istişare ederek alındı. Bundan sonraki süreçte önümüzdeki 2-3 ayı en sağlıklı şekilde değerlendireceğiz. Verdiğimiz karar inşallah Türk basketboluna hayırlı olmuştur.”

Kulüpler ile istişare yapıtık

Alınan bu kararın kulüplerin ligler direktörüyle fikir alışverişi yaparak kararların alındığını belirten Türkoğlu, "Erkeklerde 16 takımımızın 13'ü liglerin bu şekilde sonlandırılmasıyla ilgili fikir birliği yaptı. Kadınlarımızda ise 13 takımın 11'i ligin sonlandırılmasıyla dönüş yaptı. Bu çerçevede böyle bir karar aldık." açıklamasında bulundu.