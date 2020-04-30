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Basketbol federasyonundan liglerin devamına ilişkin açıklama!

Türkiye Basketbol Federasyonu, koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulan liglerin tekrar başlamasıyla ilgili tüm senaryoların hazır olduğunu açıklarken, ne zaman açılacağı ile ilgili kararın önümüzdeki günlerde duyurulacağını bildirdi.

30 Nisan 2020 Perşembe 21:02
Basketbol federasyonundan liglerin devamına ilişkin açıklama!

Yeni tip koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında Türkiye Basketbol Federasyonu'da liglerin durudurulmasına karar vermişti. Salgında yaşanan gelişmeler ile ilgili federasyon tarafından daha önce yapılan açıklamada liglerin son durumu ile ilgili kararın 30 Nisan’da verileceğini bildirmişti.

Türkiye Basketbol Federasyonu, bugün söz konusu karara ilişkin yeni bir açıklama yayınlayarak açıklamasında liglerle ilgili son kararın Bilim Kurulu, ilgili bakanlıkların ve kulüplerden gelen son görüşlerin ardından önümüzdeki günlerde açıklanacağını kaydetti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şöyle;

”Ülkemizde ve dünyada etkileri halen devam eden koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeleri hassasiyetle gözlemlemeye devam ediyoruz.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, 30 Nisan 2020 tarihine kadar takip edeceğimizi açıkladığımız sürece dair liglerimizle ilgili alacağımız karar, mevcut durumun bir süre daha değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Liglerimizin devam etmesi de dahil tüm senaryolarımızın hazır olduğu ve sağlık kurulu raporumuzun tamamlandığı bu hassas duruma ilişkin, Bilim Kurulu, ilgili bakanlıklarımız ve kulüplerimizden gelecek son görüşlerin ardından kararımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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Koronavirüs TedbirleriTürkiye Basketbol FederasyonuTBFLig Açılma Tarihi
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