Basketbolun efsane ismi Kobe Bryant, helikopter kazasında yaşamını yitirdi

NBA takımlarından biri olan Los Angeles Lakers ile 5 kez şampiyonluk yaşayan ve Olimpiyat Oyunları’nda 2 kez altın madalya sahibi olan basketbol tarihinin efsane isimlerinden Kobe Bryant geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Ünlü basketbolcunun öldüğü haberi ile araştıma yapmaya başlayan pek çok kullanıcı haberin doğru ılup olmadığı yönünde araştırma yaparken basketbolcunun ölüm haberinş TMZ'nin servis ettiği öğrenildi.

TMZ'nin haberine göre Kobe Bryant'ın da içinde bulunduğu Sikorsky S-76 türü helikopterde bulunan 5 kişinin de ünlü basketbolcuyla birlikte hayatını kaybettiği aktarıldı. Yetkililer, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığınıaçıklarken uçağın düştüğü bölgede herhangi bir ev olmadığını ve karayolunun da etkilenmediği öğrenildi.

Los Angeles Times haber ajansı ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Calabasas şehri üzerindeyken helikopterin sisli hava durumundan dolayı kaza yaptığı ve bu kazanın ardından helikopter alev aldığı yayınlandı.

Helikopter kazasının saat 10.00 sularında gerçekleştiği ve Sikorsky S-76 helikopterde ünlüm basketbolcunun dışında beş kişinin daha bulunduğu ve kurtulanın olmadığı belirtildi. Bu haber ise Los Angeles Polis Departmanı tarafından doğrulandı.

41 yaşında olan ve geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybettiği belirlenen Kobe Bryant ile birlikte kazada 13 yaşındaki kızı Giann-Maria Bt-ryant'ın da olduğu söylentileri konuşuluyor.