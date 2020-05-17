Bayern Münich galibiyetlerine kaldığı yerden devam ediyor!

Covid-19 nedeni ile dünya genelinde liglere ara verilmesi sonrasında 2 aylık aradan sonra başlayan Bundesliga’da Bayen Münich kaldığı yerden galibiyetlerine devam ediyor. 26. Hafta karşılaşmaları ile tekrar başlayan Bundesliga’da deplasmana giden Bayen Münich Union berlin’i yendi.

Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Bayen Münich taraftarları ile oynanan oyundan memnun kaldı.

İlk gol 40. Dakikada Robert Lewandowski’den gelirken ikinci golü ise Benjamin Pavard penaltıdan 80. Dakikada kaydetti ve maçın skorunu belirledi.

Ligde 26 gol atan Lewandowski bu gol ile resmi maçlarda attığı gol sayısını da 40’a çıkardı. Karşılaşmada Bayen Münich’li oyuncuların gol sevinçlerini dirsekleri ile yaşamaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Karşılaşma sonunda Bayen Münich puanını 58’e yükseltirken Union Berlin 30 puanda kaldı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 22:07