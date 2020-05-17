Bayern Münih kazanmayı bildi

'da koronavirüs nedeniyle lige verilen aranın son vermesiyle oynanan karşılaşmalarda lider, 26. hafta maçındakarşısında rahat lkazanmayı bildi. Golcü oyuncu Lewandowski ve Pavard'ın golleriyle 2-0 kazanan Bayern Münih böylece son 12 lig maçında 11. galibiyetine ulaşmış oldu.

Bayern Münih 40.dakikada Robert Lewandowski'nin attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Devreyi üstün kapatarak ikinci devreye avantajlı başladı. Bayern Münih, 80.dakikada Pavard'ın golüyle durumu 2-0 yaptı. Sözleşmesini uzatan teknik direktör Hansi Flick, maç boyunca üç oyuncu değişikliği yaptı. Müsabakada Bayern Münihli futbolcuların gol sevinçlerini dirsek temasıyla yaşamaları dikkat çekti