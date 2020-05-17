Bayern Münih 40.dakikada Robert Lewandowski'nin attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Devreyi üstün kapatarak ikinci devreye avantajlı başladı. Bayern Münih, 80.dakikada Pavard'ın golüyle durumu 2-0 yaptı. Sözleşmesini uzatan teknik direktör Hansi Flick, maç boyunca üç oyuncu değişikliği yaptı. Müsabakada Bayern Münihli futbolcuların gol sevinçlerini dirsek temasıyla yaşamaları dikkat çekti
Bayern Münih kazanmayı bildi
Bundesliga'da lider olan Bayern Münih, 26. hafta karşılaşmasında Union Berlin'i rahat geçmeyi bildi.
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