BB Erzurumspor kritik maçta Eskişehirspor'u 1-0'la geçti. Mehmet Özdilek maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Eskişehirspor TFF 1. Lig'in 29'uncu haftasında Erzurum'da Kazım Karabekir Stadyum'unda karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde ağırladığı Eskişehirspor'u 1-0 yendi. Maç sonrasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktörü Mehmet Özdilek önemli açıklamalarda bulundu. Özdilek, zirveye oynayan rakiplerinin puan kaybettiği bir haftada 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Son haftalara yaklaştıkça her maçın çok zor geçtiğini söyleyen Özdilek, ''Rakibimiz genç bir takım. Mücadele yönü çok yüksek oyunculardan oluşuyor. Özellikle bu tür zorlu maçlarda golü erken bulmak zorundasınız. Eğer erken bir gol bulmuş olsaydık bugün çok farklı bir skor konuşuyor olabilirdik. Takımım bugün gol atmak için çok uğraştı. 7-8 tane net gol pozisyonu yakaladık ancak gol son dakikada geldi. 3 puan aldığımız için mutluyuz'' dedi.

Konuşmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktörü Mehmet Özdilek, ''Aradan tam 3 ay geçti. Bu kadar uzun bir aranın ardından yüksek tempolu bir maça çıkmak kolay değil. Bugün kazanmak çok önemliydi. Rakiplerimiz de puan kaybedince çok büyük bir avantaj sağladık. Genelde sonradan oyuna giren oyuncularla maç kazanılır. Bugün sonradan giren oyuncularımız oyuna büyük katkı sundu. Son dakikada bile olsa galibiyet aldık. Oyuncularımın her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Beş kritik maç oynayacağız. Bu maçların her biri bir final niteliğinde olacak. 3 aylık aranın ardından 3 puanla dönmüş olmak güzel'' açıklamalarında bulundu.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer de 3 ay sonra sahada yüksek tempoda mücadele etmenin kolay olmadığını söyledi. Özer, ''Oyuncularımız çok genç. Ben her biriyle gurur duyuyorum. Maçın 90 dakikasında çok iyi bir mücadele ortaya koydular. Maç boyunca net pozisyonlar da bulduk ancak skor yapamadık. Son dakikada gol yedik ve mağlup olduk'' dedi.

Özer sözlerini devam ederek, ''Eskişehirspor'un şartları belli. Kadromuzun kapasitesi de belli. Bizler Eskişehirspor'un arması için mücadelemizi son 5 maçta da sürdüreceğiz. Virüsten dolayı gelemeyen ve cezalı olan bazı oyuncularımız vardı. Ancak onların boşluğunu genç oyuncularımız doldurdu. Mücadele için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim bu saatten sonraki mücadelemiz sadece Eskişehirspor için, taraftarımız için, armamız ve formamız içindir. Çok fazla bir iddiamız kalmadı ama önümüzde çıkmamız gereken 5 maç var. Bu maçlara da aslanlar gibi çıkıp mücadele edeceğiz. Onurumuz için savaşımızı vereceğiz. En azından vefalı taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Onlar olmadan bu maçlar daha zor geçiyor. İnşallah virüs tamamen geçer de onlara kavuşuruz'' açıklamalarında bulundu.

