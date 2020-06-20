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BB Erzurumspor uzatmalarda güldü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde ağırladığı Eskişehirspor'u uzatmalarda attığı golle mağlup etti. BB Erzurumspor bu galibiyetle Süper Lig yarışında kritik 3 puan kazandı.

20 Haziran 2020 Cumartesi 23:30
BB Erzurumspor uzatmalarda güldü.
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TFF 1. Lig'in 29. haftası önemli bir mücadeleye ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Eskişehirspor, Kazım Karabekir Stadyum'unda kozlarını paylaştı. Uzun bir süre beraberlikle devam eden mücadeleyi BB Erzurumspor, 90+3'te attığı golle 1-0 kazandı. Ev sahibi ekip bu galibiyetle Süper Lig yarışında kritik bir 3 puan almış oldu. Gol Batuhan Artarslan'ın ayağından geldi.

BB Erzurumspor 50 puana ulaşarak Süper Lig'e doğrudan çıkma konusundaki şansını devam ettirdi. Eskişehirspor ise aldığı bu mağlubiyetle 11 puanda kaldı ve kümede kalma umutlarını yitirdi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir


Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Mucahit Albayrak, Scuk (Dk. 77 Hasan Batuhan Artarslan), Obertan, İbrahim Akdağ, Sissoko (Dk. 77 Cenk Ahmet Alkılıç), Hasan Ayaroğlu (Dk. 64 Oltan Karakullukçu), Pote (Dk. 64 Hamroun)

Eskişehirspor: Melih Ağa, Mevlüt Çelik, Sezgin Coşkun, Furkan Balaban, Erdal Akdarı, Hasan Ulaş Uyğur (Dk. 82 Berkay Tanır), Mehmet Özcan, Furgan Polat, Bedirhan Altunbaş (Dk. 89 Bilal Ceylan), İbrahim Halil Öner (Dk. 62 Onur Bayramoğlu), Mete Kaan Demir

Gol: Dk. 90+3 Hasan Batuhan Artarslan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Hasan Batuhan Artarslan (Yedek kulübesinde), Dk. 41 Mehmet Murat Uçar, Dk. 90+4 İbrahim Akdağ (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 45 Hasan Ulaş Uyğur, Dk. 90+4 Sezgin Coşkun, Dk. 90+6 Furkan Balaban (Eskişehirspor)


Son Güncelleme: 20.06.2020 23:30
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