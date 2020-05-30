Beckham ile görüşen Falcao'dan şok cevap!!

'ya ocak ayında'ın takımı İnter Miami'ninteklifi yaptığını ancak teklifin Galatasaray yönetimi ve Kolombiyalı oyuncusu tarafından reddedildiğini iddia edildi. Haberde, yıldız futbolcunun, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde, tutkulu bir topluma ve aldığım tüm sevgiye sahip olmak benim için önemliydi. Bu, kariyerimde bu noktada ihtiyacım olan bir şeydi" sözlerine de yer verildi..