Beckham ile görüşen Falcao'dan şok cevap!!

Beckham'ın takımı İnter Miami'nin Falcao'ya ocak ayında transfer teklifi yaptığı ama teklifin hem kendisi hem kulübü tarafından reddedildiği öğrenildi.

Beckham ile görüşen Falcao'dan şok cevap!!
    Abone Ol:

Falcao'ya ocak ayında Beckham'ın takımı İnter Miami'nin transfer teklifi yaptığını ancak teklifin Galatasaray  yönetimi ve Kolombiyalı oyuncusu tarafından reddedildiğini iddia edildi. Haberde, yıldız futbolcunun, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde, tutkulu bir topluma ve aldığım tüm sevgiye sahip olmak benim için önemliydi. Bu, kariyerimde bu noktada ihtiyacım olan bir şeydi" sözlerine de yer verildi..


YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Sürekli engelli raporu nedir, nasıl alınır? Sürekli engelli raporu yenilemeye gerek var mı?
Cilt alt tonu nedir, nasıl belirlenir? Cilt alt ton çeşitleri
Uçak yolculuğunda bagajda izin verilen ve izin verilmeyen, taşınacak ve taşınmayacak eşya ve maddeler
Snapchat videoları masıl kaydedilir? Android cihazlarda Shanpchat video kayıt işlemleri
Hattımı farklı operatöre taşıdım mobil ödeme çalışmıyor hata veriyor
Hikaye, roman ve ders kitapları için alış veriş yapılabilecek siteler
Namaz vakti hatırlatıcı en iyi cep telefonu uygulamaları
Günlük Burç Yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Katar iş fırsatları ve işçi alımı yapılan meslekler
Hangi illere sokakta maske takma zorunluluğu getirildi?
500 TL Bayram harçlığı yardımı yapılacak mı? Bayram harçlığı ödemelerinde son durum ne?
Devletten maddi durumu kötü olan ihtiyaç sahiplerine ev eşyası yardımı
Çeviri yapıp intenetten nasıl para kazanılır?
Günlük Burç Yorumları 14 Mayıs 2020 Perşembe Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Telefondan girilen siteleri nasıl temizlerim? Telefon web tarayıcı geçmişi temizleme
ATV Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak?
Günlük Burç Yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Whatsapp bildirimler gelmiyor sorunu neden olur? Whatsapp bildirim sorunu çözüm önerileri
Telefon interneti bilgisayarda nasıl kullanılır? Bilgisayara telefon internetini bağlama
Google Play Store internet bağlantısı yok sorunu nasıl çözülür?