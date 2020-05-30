Beckham ile görüşen Falcao'dan şok cevap!!

Beckham'ın takımı İnter Miami'nin Falcao'ya ocak ayında transfer teklifi yaptığı ama teklifin hem kendisi hem kulübü tarafından reddedildiği öğrenildi.
SPOR
30 Mayıs 2020 Cumartesi 17:27
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Falcao'ya ocak ayında Beckham'ın takımı İnter Miami'nin transfer teklifi yaptığını ancak teklifin Galatasaray yönetimi ve Kolombiyalı oyuncusu tarafından reddedildiğini iddia edildi. Haberde, yıldız futbolcunun, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde, tutkulu bir topluma ve aldığım tüm sevgiye sahip olmak benim için önemliydi. Bu, kariyerimde bu noktada ihtiyacım olan bir şeydi" sözlerine de yer verildi..