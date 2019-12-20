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BeinSports'dan kulüplere şartlı sosyal medya izni

Türkiye Süper Lig'in yayınlandığı belN Sports'tan kulüplere şartlı sosyal medya izni geldi. Şartlara uyan kulüpler maçların özetlerini sosyal medyaları üzerinden yayınlayabilecek. İşte detaylar...

20 Aralık 2019 Cuma 18:52
BeinSports'dan kulüplere şartlı sosyal medya izni

Sporseverlere müjdeli haber geldi. belN Sports maç özetlerini kulüplerin sosyal medya hesaplarında yayınlayabilmesi için şartlı bir şekilde izin verdi. Türkiye Süper Lig’in yayıncı kuruluşu olan belN Sport’un öne sürdüğü şartlar şunlar oldu:

-Paylaşımlar ayda 1 dakikayı geçmeyecek.

-Hakem hatalarına yer verilmeyecek.

-Paylaşım yapılmadan önce kuruluştan onay alınacak.

Bu şartlara uyan kulüplerin sosyal medya hesaplarında maç özeti yayınlamalarına izin verildi. Süper Lig’i sadece belN Sports üzerinden izleyebilen futbolseverler özetlerini bile izleyemedikleri maçları artık kulüplerin sosyal medyası üzerinden izleyebilecek. Kulüplerin bu şartlara tepkisi merak ediliyor. Yayıncı kuruluş olan belN sports bu şartlara uyulursa kulüplerin sosyal medya hesaplarında maç özetlerini yayınlamasına izin verileceğini belirtti.

Son Güncelleme: 20.12.2019 18:52
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