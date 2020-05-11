Belarus Lig'inde Koronavirüs şüphesi

salgını süresince ara vermeyen tekolanLigi'nde virüs korkusu başladı.'in Kulüp Müdürü Igor Shloido bir oyuncularında koronavirüs belirtilerine rastlandığını söyleyerek açıklama yaptı. Shloido, "Malesef ki bircumuzda koronavirüs şüphemiz vardı. Durumu normal ancak belirtiler ile karşılaşıldı. Şimdi testleri yapıldı ve sonucunu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım antrenmanının iptal edildiği belirtilirken kısa sürede tüm takımla ilgili önlemler alınacağı belirtildi. Öte yandan iddialara göre FC Minsk'te koronavirüs taşıdığı düşünülen futbolcunun son oynanan Gorodeya deplasmanına gitmeyen isimlerden biri olduğu söylendi.