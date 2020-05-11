Belarus Lig'inde Koronavirüs şüphesi

Tüm Dünya'da Koronavirüs salgını sebebi ile tedbirler alınmasına rağmen uzun süredir devam eden tek lig olan Belarus'ta FC Minsk, takımda bir oyuncuda koronavirüs belirtilerine rastlandı.

Belarus Lig'inde Koronavirüs şüphesi
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Koronavirüs salgını süresince ara vermeyen tek lig olan Belarus Ligi'nde virüs korkusu başladı. FC Minsk'in Kulüp Müdürü Igor Shloido bir oyuncularında koronavirüs belirtilerine rastlandığını söyleyerek açıklama yaptı. Shloido, "Malesef ki bir futbolcumuzda koronavirüs şüphemiz vardı. Durumu normal ancak belirtiler ile karşılaşıldı. Şimdi testleri yapıldı ve sonucunu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım antrenmanının iptal edildiği belirtilirken kısa sürede tüm takımla ilgili önlemler alınacağı belirtildi. Öte yandan iddialara göre FC Minsk'te koronavirüs taşıdığı düşünülen futbolcunun son oynanan Gorodeya deplasmanına gitmeyen isimlerden biri olduğu söylendi.


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