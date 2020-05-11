Takım antrenmanının iptal edildiği belirtilirken kısa sürede tüm takımla ilgili önlemler alınacağı belirtildi. Öte yandan iddialara göre FC Minsk'te koronavirüs taşıdığı düşünülen futbolcunun son oynanan Gorodeya deplasmanına gitmeyen isimlerden biri olduğu söylendi.
Belarus Lig'inde Koronavirüs şüphesi
Tüm Dünya'da Koronavirüs salgını sebebi ile tedbirler alınmasına rağmen uzun süredir devam eden tek lig olan Belarus'ta FC Minsk, takımda bir oyuncuda koronavirüs belirtilerine rastlandı.
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