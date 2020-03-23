Belarus ligi korona'ya karşı direniyor! Lig seyircili maçlarla devam ediyor

Korona virüs salgınına karşı tüm dünya seferber olmuş durumda. Salgının görüldüğü tüm ülkerde ligler askıya alınmış durumda.Ancak kuzey avrupa ülkelerinden Belarus bu durumdan etkilenmiş değil, Belarus Premier Ligi’nde sezon ilk hafta maçlarıyla resmen başladı.

MAÇLAR SEYİRCİLİ OYNANDI

Ülkede koronavirüs vakasının 80 civarında olduğu ve henüz ölüm haberi gelmediği belirtilirken, tüm karşılaşmaların seyircili olarak oynanması dikkatlerden kaçmadı.

Bu arada ülkenin sınır komşularından Polonya, Rusya, Litvanya ve Ukranya’da şu ana kadar koronadan birer kişi hayatını kaybetti.

İlk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu: