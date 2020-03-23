Belarus ligi korona'ya karşı direniyor! Lig seyircili maçlarla devam ediyor

Korona virüs salgınına karşı tüm dünya seferber olmuş durumda. Salgının görüldüğü tüm ülkerde ligler askıya alınmış durumda.Ancak kuzey avrupa ülkelerinden Belarus bu durumdan etkilenmiş değil, Belarus Premier Ligi’nde sezon ilk hafta maçlarıyla resmen başladı.
MAÇLAR SEYİRCİLİ OYNANDI
Ülkede koronavirüs vakasının 80 civarında olduğu ve henüz ölüm haberi gelmediği belirtilirken, tüm karşılaşmaların seyircili olarak oynanması dikkatlerden kaçmadı.
İlk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu:
Son Güncelleme: 23.03.2020 19:12