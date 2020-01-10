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Belçika'yı 3-2 yenen Filenin Sultanları yarı finale yükseldi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün oynadığı B Grubu'nu üçüncü maçında Belçika'yı 3-2 yenerek Olimpiyatlarda yarı finale yükseldi.

10 Ocak 2020 Cuma 21:22
Belçika'yı 3-2 yenen Filenin Sultanları yarı finale yükseldi

Hollanda'nın ev sahibi olduğu ve Apeldoorn kentinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu turnuvasında 2 galibiyet alan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı bufün Belçika ile oynadığı 3'üncü maçtanda galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale yükselen Filenin sultanları, karşılaşma başlar başlamaz  etkili bir oyun sergiledi. Milli takım, ilk sette rakibine üstünlük şansı vermezken ilk seti 8-4 ve 16-11 üstünlük sağlayarak 25-20 aldı ve  1-0 öne geçti.

Hande Baladın ve Meryem Boz ile ard arda sayılar bulan Türkiye, 8-3 ve 16-9'luk üstünlüğün ardından 2. seti de 25-15 aldı.

3. sette oyunda denge kurmaya çalışarak etkili performans sergileyen Belçika, 3. seti 20-25 kazanarak maçta durumu 2-1'e olarak tamamladı.


Türkiye, Janssens'in sayısıyla 22-22 beraberliği yakalarken file üstünde peş peşe hatalar yapan seti 25-22 kaybeden milli takım, rakibiyle 2-2 berabere kalmak zorunda kaldı.

Tie-break setine Meryem Boz ile etkili başyalan A Milliler, bloklarda sayı kaçırmayarak 5-2 öne geçti. Rakibinin de skoru 5-4'e getirmesinin hemen ardından Eda Erdem Dündar ile köşelerden üst üste sayılar alan milliler üstünlüğünü 7-4'e taşıdı. 

13-10'luk skorun ardından moladan iyi dönen ve seti 15-10 alan Türkiye, maçı 3-2 kazandı ve Olimpiyatlarda adını yarı finale yazdırdı.

Belçika'yı 3-2 yenen Filenin Sultanları yarı finale yükseldi

Belçika'yı 3-2 yenen Filenin Sultanları yarı finale yükseldi

Son Güncelleme: 11.01.2020 02:05
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BelçikaA Milli Voleybol TakımıFilenin SultanlarıYarı Final
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