Belhanda Monaco'nun radarında

Son olarak gelişmelerdeiçin Fransız ligi ekiplerinden'nun ilgilendiği öğrenildi. Sarı -Kırmızılı yönetimin Belhanda için yapılacak teklifin 10 milyon Euro olması halinde değerlendirmeye alacağı ve Fatih Terim'den satılabilir onayı alması halinde bue onay verilmesi kesin gözü ile bakılıyor.