Belhanda Monaco'nun radarında

Galatasaray'ın özellikle yüksek maliyetli oyuncularını satmak istemesi hem mali açıdan rahatlamak hemde gelecek bonservis bedelleri ile yeni transfer bütçesi yaratmak istiyor.
15 Ocak 2020 Çarşamba 12:20
Son olarak gelişmelerde Belhanda için Fransız ligi ekiplerinden Monaco'nun ilgilendiği öğrenildi. Sarı -Kırmızılı yönetimin Belhanda için yapılacak teklifin 10 milyon Euro olması halinde değerlendirmeye alacağı ve Fatih Terim'den satılabilir onayı alması halinde bu transfere onay verilmesi kesin gözü ile bakılıyor.
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