İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120991
ALTIN
294.293
DOLAR
5.8942
STERLİN
7.6707
EURO
6.5594

Belhanda Monaco'nun radarında

Galatasaray'ın özellikle yüksek maliyetli oyuncularını satmak istemesi hem mali açıdan rahatlamak hemde gelecek bonservis bedelleri ile yeni transfer bütçesi yaratmak istiyor.

15 Ocak 2020 Çarşamba 12:20
Belhanda Monaco'nun radarında

Son olarak gelişmelerde Belhanda için Fransız ligi ekiplerinden Monaco'nun ilgilendiği öğrenildi. Sarı -Kırmızılı yönetimin Belhanda için yapılacak teklifin 10 milyon Euro olması halinde değerlendirmeye alacağı ve Fatih Terim'den satılabilir onayı alması halinde bu transfere onay verilmesi kesin gözü ile bakılıyor.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferMonacoBelhanda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor'un bitmeyen Talisca aşkı
Trabzonspor'un bitmeyen Talisca aşkı
Atiba'ya Ülkesinden teklif var
Atiba'ya Ülkesinden teklif var
Galatasaray'a transfer şoku Galatasaray'ı istemedi
Galatasaray'a transfer şoku Galatasaray'ı istemedi
Mehmet Ekici'ye Ozan Tufan Formülü
Mehmet Ekici'ye Ozan Tufan Formülü
Miha Zajc, İtalya'ya dönüyor
Miha Zajc, İtalya'ya dönüyor
Galatasaray'da Onyekuru krizi büyüyor
Galatasaray'da Onyekuru krizi büyüyor

Popüler Haberler

Doğal gaz faturasında yüzde tasarruf sağlamak için uygulanabilecek yöntemler
Askerlik yol parası ne kadardır? Askerlik yol parası nerden alınır?
Doya Doya Moda başvuru formu ve whatsapp başvuru iletişim bilgileri
The Outsider dizisi ne zaman başlayacak? HBO'nun yeni korku dizisi The Outsider başlıyor!
Elektrik işletme kodu nedir? Elektrik işletme kodu nereden, nasıl öğrenilir?
Bedelli askerlik için bankalardan düşük faizli kredi kampanyası
Engelli raporu nereden, nasıl alınır? Engelli raporu işlemleri
Emeklilere faizsiz 3 maaş avans desteği şartları ve detayları açıklandı
Karşıyaka Bostanlı'da yatık binalar ne olacak? Yıkım kararı ne zaman uygulanacak?
Trafik cezaları e-devlete ne zaman yansır? E Devlet trafik cezaları ne zaman gözükür?
2020 PAEM adayı boy şartı ne? PAEM için boy kaç olmalı
Gelibolu filminin oyuncuları kimler? Gelibolu nerede çekildi, konusu nedir?
Konut hesabında birikim yapana devletten 30 bin 333 lira destek
Messiah dizisi 2. sezon olacak mı? Netflix Mesih yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Jet Sosyete yeni bölüm ne zaman? Dizi arası ne zaman bitecek?
Hac kesin kayıt işlemleri nelerdir? 2020 Hac kesin kayıt işlemleri ve kesin kayıt belgesi alma
MEB e-okula neden girilmiyor, ne oldu, çöktü mü? MEB e-okul VBS çöktü mü?
Sevcan Yaşar ve Sermiyan Midyat aşk dedikoduları dolaşmaya başladı!
Ramo Cengiz bey ölecek mi? Boz'a ne olacak?
2020 araç MTV ödeme tutarı ne kadar? Hangi araç ne kadar motorlu taşıtlar vergisi ödeyecek?
Merkez Bankası 2020 Ocak ayı toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Merkez Bankası PPK toplantısı ve faiz indiriminde!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.