Belhanda Rus'ların takibinde

'da bu sezon oynadığı 21 maçta 5 gol 1 asistlik performan gösteren'ya devre arasında gelen teklifleri elinin tersi ile itmişti. son gelen bilgilere göre Belhanda için Rus ekiplerinin nabız yokladığı ve menajerler aracılığı ile oyuncuya teklşif götürmek niyetinde oldukları öğrenildi.'in bu oyuncunun gidişene onay vermediği gelen bilgiler arasında.sezonunda stoper mevkisindeki eksiği kapatamayan Galatasaray orta alanda da eksik kalmak istemiyor bu nedenle Fatih Terim transferi onaylamıyor.