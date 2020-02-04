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Belhanda Rus'ların takibinde

Önceki akşam oynanan Kayresispor mücadelesinde vasat'ı geçemeyen Belhandaya Rusya'dan talip var

04 Şubat 2020 Salı 11:12
Belhanda Rus'ların takibinde

Galatasaray'da bu sezon oynadığı 21 maçta 5 gol 1 asistlik performan gösteren Belhanda'ya devre arasında gelen teklifleri elinin tersi ile itmişti. son gelen bilgilere göre Belhanda için Rus ekiplerinin nabız yokladığı ve menajerler aracılığı ile oyuncuya teklşif götürmek niyetinde oldukları öğrenildi. Fatih Terim'in bu oyuncunun gidişene onay vermediği gelen bilgiler arasında. Transfersezonunda stoper mevkisindeki eksiği kapatamayan Galatasaray orta alanda da eksik kalmak istemiyor bu nedenle Fatih Terim transferi onaylamıyor.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferFatih TerimBelhanda
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