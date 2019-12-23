Beşiktaş 8 yıl sonra ilk kez..

Kadıköy derbisinden 3-1 lik mağlubiyet ile ayrılan Beşiktaş 8 yıl sonra ilk defa 4 maç üst üste yenilgi almış oldu. Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a deplasmanda 4-0 kaybettikten sonra evinde Ynei Malatyaspor'a 2-0 yenilen ve ardından Ziraat Türkiye kupasında 24Erzincanspor deplasmanında 2-0 mağlup ayrıldıktan sonra son olarak deplasmanda Fenerbahçe mağlubiyeti ile son 4 resmi maçında galibiyet yüzü göremedi.