Beşiktaş 8 yıl sonra ilk kez..

Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ediyor, son 4 resmi maçını kazanamayan Siyah-Beyazlılarda bu durum yönetimi ve taraftarları bir hayli rahatsız ediyor
23 Aralık 2019 Pazartesi 12:14
Kadıköy derbisinden 3-1 lik mağlubiyet ile ayrılan Beşiktaş 8 yıl sonra ilk defa 4 maç üst üste yenilgi almış oldu. Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a deplasmanda 4-0 kaybettikten sonra evinde Ynei Malatyaspor'a 2-0 yenilen ve ardından Ziraat Türkiye kupasında 24Erzincanspor deplasmanında 2-0 mağlup ayrıldıktan sonra son olarak deplasmanda Fenerbahçe mağlubiyeti ile son 4 resmi maçında galibiyet yüzü göremedi.
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