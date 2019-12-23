İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111961
ALTIN
283.658
DOLAR
5.9425
STERLİN
7.7097
EURO
6.5835

Beşiktaş 8 yıl sonra ilk kez..

Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ediyor, son 4 resmi maçını kazanamayan Siyah-Beyazlılarda bu durum yönetimi ve taraftarları bir hayli rahatsız ediyor

23 Aralık 2019 Pazartesi 12:14
Beşiktaş 8 yıl sonra ilk kez..

Kadıköy derbisinden 3-1 lik mağlubiyet ile ayrılan Beşiktaş 8 yıl sonra ilk defa 4 maç üst üste yenilgi almış oldu. Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a deplasmanda 4-0 kaybettikten sonra evinde Ynei Malatyaspor'a 2-0 yenilen ve ardından Ziraat Türkiye kupasında 24Erzincanspor deplasmanında 2-0 mağlup ayrıldıktan sonra son olarak deplasmanda Fenerbahçe mağlubiyeti ile son 4 resmi maçında galibiyet yüzü göremedi.

Son Güncelleme: 23.12.2019 12:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünal Hoca temkinli...
Ünal Hoca temkinli...
Son dakika!!! Yusuf Yazıcı'dan üzücü haber
Son dakika!!! Yusuf Yazıcı'dan üzücü haber
Muriç kazandırıyor..
Muriç kazandırıyor..
Yaşlıları kandırarak 250 bin lira dolandıran şahıslar yakalandı
Yaşlıları kandırarak 250 bin lira dolandıran şahıslar yakalandı
BeinSports'dan kulüplere şartlı sosyal medya izni
BeinSports'dan kulüplere şartlı sosyal medya izni
Gökhan Çıra ve 3 isim PFDK'ya Sevk edildi.
Gökhan Çıra ve 3 isim PFDK'ya Sevk edildi.

Popüler Haberler

Ölüm yardımı almak için gerekli belgeler nelerdir? Cenaze yardım parası alma işlemleri
Ek 5 tarım sigortası iptali nasıl yapılır? Ek 5 tarım sigortası iptal işlemleri
Günlük burç yorumları 24 Aralık 2019 Salı - Burç yorumunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Çukur Mahsun geri mi döndü? Yamaç'ı Mahsun mu kurtardı? Berkay Ateş yeniden Çukur'da
Öğrenciler için maliyeti düşük, sağlıklı yemek önerileri
E-devlet trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri nasıl yapılır? Online trafik cezası sorgulama ve ödeme
Modem wifi şifresi nasıl değiştirilir? Adım adım wifi şifresi değiştirme işlemi
İkametgah değişikliği nasıl yapılır? E-devlet ile online adres değişikliği bildirimi
Garanti BBVA yeni yıl kredi kampanyası
Kredi notu ne zaman güncellenir? Hangi aralıklarda yükselir veya düşer?
Bu hafta vizyonda hangi filmler var? Bu hafta vizyona girecek 9 film ve fragmanı
Beyaz Show hangi kanalda başlayacak? Beyaz show ne zaman geri dönecek?
Final yaparak veda eden diziler!
En güzel ve en yeni cuma mesajları, 20 Aralık 2019 resimli cuma mesajları, kısa smsleri
Fibabanka EFT ve havale işlem saatleri, ücretleri
Azize dizisi final mi olacak? Azize bitiyor mu? Azize dizisi final dedikoduları başladı!
Kanalların yayın akışları 23 Aralık Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
SGK personel maaşları ne kadar? 2020 SGK personel maaşları
Kredisi devam eden ev satılır mı, nasıl satılır?
Toki sosyal konut aylık ödeme taksitleri ne kadar olacak?
3’te 3 Tarih sunucusu Pelin Çift kimdir? Pelin Çift hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.