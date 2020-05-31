Beşiktaş'a bedeva süper sambacı

Yeni sezon öncesi tüm hazırlıklarını takımda köklü bir değişime gitme kararına uygun olarak adımlar atan Beşiktaş'ta, bir yandan yolların ayıracağı isimler netlik kazanırlen, diğer yandan da kadrosunu güçlü tutabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda hem kendi belirlediği hem de menacerlerin önerdiği isimler üzerinden girişimlere devam eden Siyah - Beyazlıların’ın son olarak gündemine gelen isim öğrenildi. Beşiktaş’ın, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Riyadh’ınlı 10 numarası’yu hedefleri arasına eklediği bildirildi. 2015 yılında Porto’dan 2 milyon Euro karşılığında Arap ekibineolan 30 yaşındaki futbolcunun, menacerler aracılığıyla Kartal’a önerildiği kaydedildi.

İyi bir hücumcu

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve Avrupa’ya geri dönüş hazırlıkları içerisinde olduğu öğrenilen Sambacı’nın, bedelsiz transfer olmasını göz önünde bulunduran yönetimin, bu ismi hedefleri arasına eklediği kaydedildi. Al Hilal formasıyla geride kalan 6 sezonda 143 maça çıkıp 69 gollük performans ortaya koyan Carlos Eduardo, bu sezon da 19 kez görev yaptığı takımında rakip fileleri 11 kez sarsmıştı. 10 numara bölgesine ek olarak sol açıkta da forma giyebilen tecrübeli oyuncu, özellikle bitiricilik anlamında ön plana çıkıyor.