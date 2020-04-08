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Beşiktaş'a ekonomik tedbirler kapsamında Atiba müjdesi

Beşiktaş'ta takımda yüksek maliyetler nedeniyle bazı oyuncuları ile yolların ayrılması ve düşük maliyetleri oyuncular ile devam edilmesi yönünde karar alındı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 18:14
Beşiktaş'a ekonomik tedbirler kapsamında Atiba müjdesi

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi yeni sezonda öze dönüş yapmaya çalışacak. Beşiktaş yönetiminin hedefi maliyeti düşük oyuncular ile yola devam etmek ve alt yapıdan gelecek düşük maliyetli oyuncuları kadroya dahil ederek ekonomik olarak rahat olmak istiyor. Ayrıca takımdaki tecrübeli isimlerle genç ve gelecek vaat eden oyuncuları bir araya getirmeyi hedefleyen Beşiktaş, Atiba Hutchinson'la 1 yıl daha devam etme kararı aldı.

Atiba ile 1 yıl daha 
37 yaşındaki Atiba'nın 1 yıl daha futbol oynamak istediği belirtmesi üzerine Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın da onay vermesiyle birlikte ilerleyen günlerde harekete geçerek tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalatacak.
 

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAtibaTrasnferFutbolcu
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