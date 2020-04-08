Atiba ile 1 yıl daha
37 yaşındaki Atiba'nın 1 yıl daha futbol oynamak istediği belirtmesi üzerine Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın da onay vermesiyle birlikte ilerleyen günlerde harekete geçerek tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalatacak.
Beşiktaş'a ekonomik tedbirler kapsamında Atiba müjdesi
Beşiktaş'ta takımda yüksek maliyetler nedeniyle bazı oyuncuları ile yolların ayrılması ve düşük maliyetleri oyuncular ile devam edilmesi yönünde karar alındı.
08 Nisan 2020 Çarşamba 18:14
Atiba ile 1 yıl daha