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Beşiktaş'a Polonya'lı forvet

Beşiktaş'ın transferde forvet arayışı devam ederken İtalya'dan yeni bir transfer iddia'sı geldi

09 Ocak 2020 Perşembe 10:28
Beşiktaş'a Polonya'lı forvet

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Uninese'nin Polonya'lı forveti Lukasz Teodorcyk'ın peşinde olduğu öne sürüldü. Siyah - Beylazlı yönetimin Anderlecht'ten İtalyan kulübüne transfer olan 28 yaşındaki golcü için kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşForvetLukasz Teodorcyk
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