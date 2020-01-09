Beşiktaş'a Polonya'lı forvet

arayışlarını sürdüren'ın Uninese'nin Polonya'lı forveti'ın peşinde olduğu öne sürüldü. Siyah - Beylazlı yönetimin Anderlecht'ten İtalyan kulübüne transfer olan 28 yaşındaki golcü için kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.