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Beşiktaş'a sürpriz transfer

Transfer çalışmalarında temkinli adımlar atmak isteyen Beşiktaş'ta hedef Pedro

30 Aralık 2019 Pazartesi 11:56
Beşiktaş'a sürpriz transfer

Transfer çalışmalarında temkinli adımlar atmak isteyen Beşiktaş'ta hedef Pedro Sezonun ilk yarısında aldığı sonuçlarla hayal kırıklığına uğrayan Beşiktaş lig'in 2.yarısında bu durumdan kurtulup hataları telafi etmek niyetinde, ancak yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeni ile FFP kıskacında olan Kartal'ın transferde işi bir hayli zor. Yönetimin bonservisi elinde olan oyunculara ya da kiralık alabilecekleri oyunculara yönelmek zorunda kaldı. Fiorentina'ya yakınlığı ile bilinen La Nazione gazetesi Beşiktaş'ın Brezilya'lı forvet ile anlaşmak üzere olduğunu yazdı. Sezon başında 11 milyon Euro karşılığında Fluminense'den transfer edilen Pedro, HAziran 2024'e kadar sözleşme imzalamaıştı. Ancak Fiorentina'nın 22 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için takım aradığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTransferItalyaBrezilya
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