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Beşiktaş antrenmanlara başladı, Gökhan Gönül ve Caner Erkin..

Koronavirüs salgını nedeniyle lig'lere verilen aradan dolayı son antrenmanını 19 Mart'ta gerçekleştiren Beşiktaş bugün saha çalışmalarına başladı.

05 Mayıs 2020 Salı 17:28
Beşiktaş antrenmanlara başladı, Gökhan Gönül ve Caner Erkin..

Beşiktaş yönetiminden yapılan açıklama da Nevzat Demir tesislerinde yapılan antrenmanda sosyal mesafe kurallarına uyulduğunu belirtti Beşiktaş'ta antrenmana Gökhan Gönül, Caner Erkin, Güven Yalçın, Necip Uysal,Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran ile birlikte özel izinli olan Rıdvan Yılmaz katıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın ise takımın başında yer almadı.

Antrenman geniş sahada yapıldı sosyal mesafe kullarına uyularak ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular daha sonra açma- germe çalışması yaptı. Antrenmanın devamında tam sahada koşu kondisyon çalışmaları yaparak son olarak şut çalışması ile antrenmanı sonlandırdı. İsimleri Fenerbahçe ile anılan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in idmanda yer alması dikkat çekti.
 

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTransferGökhan GönülCaner ErkinAntrenmanNevzat Demir
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