Antrenman geniş sahada yapıldı sosyal mesafe kullarına uyularak ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular daha sonra açma- germe çalışması yaptı. Antrenmanın devamında tam sahada koşu kondisyon çalışmaları yaparak son olarak şut çalışması ile antrenmanı sonlandırdı. İsimleri Fenerbahçe ile anılan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in idmanda yer alması dikkat çekti.
Beşiktaş antrenmanlara başladı, Gökhan Gönül ve Caner Erkin..
Koronavirüs salgını nedeniyle lig'lere verilen aradan dolayı son antrenmanını 19 Mart'ta gerçekleştiren Beşiktaş bugün saha çalışmalarına başladı.
05 Mayıs 2020 Salı 17:28
Antrenman geniş sahada yapıldı sosyal mesafe kullarına uyularak ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular daha sonra açma- germe çalışması yaptı. Antrenmanın devamında tam sahada koşu kondisyon çalışmaları yaparak son olarak şut çalışması ile antrenmanı sonlandırdı. İsimleri Fenerbahçe ile anılan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in idmanda yer alması dikkat çekti.