Beşiktaş antrenmanlara başladı, Gökhan Gönül ve Caner Erkin..

yönetiminden yapılan açıklama datesislerinde yapılanda sosyal mesafe kurallarına uyulduğunu belirtti Beşiktaş'ta antrenmana, Güven Yalçın, Necip Uysal,Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran ile birlikte özel izinli olan Rıdvan Yılmaz katıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın ise takımın başında yer almadı.

Antrenman geniş sahada yapıldı sosyal mesafe kullarına uyularak ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular daha sonra açma- germe çalışması yaptı. Antrenmanın devamında tam sahada koşu kondisyon çalışmaları yaparak son olarak şut çalışması ile antrenmanı sonlandırdı. İsimleri Fenerbahçe ile anılan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in idmanda yer alması dikkat çekti.

