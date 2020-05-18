Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama "Ben iyileşirim, mühim olan kulübün geleceği

Evde karantina altında olan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şuan için herhangi bir sağlık sıkıntısı olmadığı için çalışmalarına ara vermedi. Kendisine yapılan testin pozitif çıkması sonrası bir gün sonra elektronik ortamda kurmaylarıyla toplantı gerçekleştirdi.
Ay sonuna kadar 200 Milyon TL ödenmesi gerekiyor
Beşiktaş'ın ay sonuna kadar ödemensi gereken 200 milyon TL civarında bir paraya ihtiyacı var. Bu nedenle Çebi, iş dünyasıyla görüşmelerine devam ediyor.
Gelecek sezon Vodafone ile sözleşmesi sonlanacak olan siyah-beyazlı ekibin göğüs reklamı içinde yeni bir kaynak aradığı kaydedildi. Ayrıca yönetimin Bankalar Birliği ile de yeni anlaşma zemini yokladığı gelen bilgiler arasında.