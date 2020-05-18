Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama "Ben iyileşirim, mühim olan kulübün geleceği

Evde karantina altında olan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şuan için herhangi bir sağlık sıkıntısı olmadığı için çalışmalarına ara vermedi. Kendisine yapılan testin pozitif çıkması sonrası bir gün sonra elektronik ortamda kurmaylarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Ayrıca kendisi gibi salgınından etkilenen herkesle tek tek ilgilenerek sağlık durumlarından haberdar oldu. Başkan, kendi durumunun merak edilmesi üzerine de "Ben iyileşirim, mühim olan Beşiktaş'ın geleceği. Esas işlerimize odaklanalım. Kaybedecek 1 saatimiz bile yok" dedi.

Ay sonuna kadar 200 Milyon TL ödenmesi gerekiyor

Beşiktaş'ın ay sonuna kadar ödemensi gereken 200 milyon TL civarında bir paraya ihtiyacı var. Bu nedenle Çebi, iş dünyasıyla görüşmelerine devam ediyor.

Gelecek sezon Vodafone ile sözleşmesi sonlanacak olan siyah-beyazlı ekibin göğüs reklamı içinde yeni bir kaynak aradığı kaydedildi. Ayrıca yönetimin Bankalar Birliği ile de yeni anlaşma zemini yokladığı gelen bilgiler arasında.