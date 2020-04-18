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Beşiktaş çalışmalara başlıyor!! tarih belli oldu

Corona virüsü tedbirleri kapsamında tüm liglere ara verilmesinin ardından Beşiktaş'ta futbolcular 1 aydır evden çıkmıyor.

18 Nisan 2020 Cumartesi 22:34
Beşiktaş çalışmalara başlıyor!! tarih belli oldu

Süper Lig ekipleri liglere verilen 1 aylık aranın ardından sahaya iniyor. Futbolcular evde bireysel çalışmalarına devam ederek formlarını korumaya çalışsa da bunun yeterli olmadığı da bir herkes tarafından biliniyor.

Pazartesi Nevzat Demirde mesai başlıyor.
Beşiktaş, 1 aylık aranın ardından evden çıkmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, Beşiktaş Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Pazartesi gününden itibaren 4'er, 5'er kişilik gruplar halinde idmanlara çıkmaya kararı aldı. Çalışmalarda sosyal mesafe korunacak kesinlikle temas olmayacak.

Türkiye'de bir ilk yaşanacak
TFF yöneticisi Servet Yardımcı, yaptığı son açıklamada ligi Haziran-Temmuz aralığında tamamlamayı planladıklarını söyledi. Beşiktaş, planlandığı gibi giderse Türkiye'de gruplar halinde idmanlara çıkan ilk ekip olacak..

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSüper LigFutbolKoronavirüsSaha
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