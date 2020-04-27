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Beşiktaş Caner Erkin için son kararı verdi

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin için Beşiktaş yönetimi kararını verdi.

27 Nisan 2020 Pazartesi 01:58
Beşiktaş Caner Erkin için son kararı verdi

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun için yapılan kadro yapılanması sonrası Sergen Yalçın kontrolünde karar veriliyor. Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada, yönetimle gerçekleştirilecek toplantı sonucu birtakım kararlar alacaklarını açıklamıştı ve yaşanacak olan değişimin sinyallerini vermişti.

Beşiktaş Caner Erkin için kararını verdi

Beşiktaş'ta gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrilirken, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'in son durumu merak konusu oldu. Beşiktaş'ın yapılanma planlamasında, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'le tekrar masaya oturmayı planlarken, deneyimli sol bekten ciddi bir indirime gidilmesi talep edilecek.

Beşiktaş'tan yıllık 1.7 milyon euro kazanan Caner Erkin'e ekstra indirime giderek 750 bin euro teklif edilecek. 31 yaşındaki futbolcu teklifi kabul etmemesi halinde ısrarcı olunmayacak ve yollar ayrılacak.

Beşiktaş Caner Erkin için kararını verdi

Diğer yandan Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de Caner Erkin için pusuda olduğu belirtildi. Takıma mutlak bir sol bek takviyesi yapmak için girişimleri bulunan Fenerbahçe'nin, Caner'in durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.


 

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FenerbahçeBeşiktaşSözleşmeTransferIndirimCaner Erkin
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