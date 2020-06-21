Beşiktaş Denizli'de gol olup yağdı: 5-1

Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Maçın başından beri üstün olan Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 5-1 yenerek bu sezon en farklı galibiyetini almayı başardı.

Süper Lig’in 28. haftası bol gollü bir karşılaşmaya sahne oldu. Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Beşiktaş deplasmanda 5-1 kazanarak rakibini sahadan sildi. Dakikalar 10'u gösterirken Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz takımını öne geçirdi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Kara Kartal, ikinci yarıda rakibinin üstüne adeta bir kara bulut gibi çöktü.

İkinci yarının başında Yukatel Denizlispor'lu futbolcu Estupinan takımına beraberliği getiren golü attı ve skor 1-1 oldu. Sonrasında Beşiktaş adeta gol olup yağdı. Gökhan Gönül 61. dakikada, N’Koudou ise 67. dakikada şık bir golle sahneye çıktı.

Dakikalar 75'i gösterdiğinde Sırp yıldız Adem Ljajic sahneye çıktı. Ceza sahası dışından çektiği sert şutta topu ağlarla buluşturdu ve takımına 3 farklı üstünlüğü sağladı. Ardından oyuna giren Diaby skoru tayin etti: 5-1.

Bu skorla Beşiktaş puanını 47 yaptı ve bu sezon en farklı galibiyetini elde etmiş oldu.