Beşiktaş'ın kalesine babacan aday

19 Şubat 2020 Çarşamba 10:39
Loris Karius ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş
'ta yeni kaleci
arayışları devam ediyor, Siyah - Beyazlı formaya en yakın aday ise Başakşehir
de fazla forma şansı bulamayan Volkan Babacan
görünüyor, Menajeri aracılığı ile haber gönderilen Volkan Babacanın teklife sıcak baktığı ve Başakşehir'inde bu transfere onay vereceği konuşuluyor, Beşiktaş sezon sonu serbest kalacak tecrübeli kaleciyi bedelsiz kadrosuna katabilecek.
Son Güncelleme: 19.02.2020 10:40