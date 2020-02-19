Beşiktaş'ın kalesine babacan aday

Loris Karius ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlayan'ta yeniarayışları devam ediyor, Siyah - Beyazlı formaya en yakın aday isede fazla forma şansı bulamayangörünüyor, Menajeri aracılığı ile haber gönderilen Volkan Babacanın teklife sıcak baktığı ve Başakşehir'inde bu transfere onay vereceği konuşuluyor, Beşiktaş sezon sonu serbest kalacak tecrübeli kaleciyi bedelsiz kadrosuna katabilecek.