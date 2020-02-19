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Beşiktaş'ın kalesine babacan aday

Sezon içerisinde kaleci sorunu gündemden düşmeyen Beşiktaş'ta yeni sezon için girişimler başladı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 10:39
Beşiktaş'ın kalesine babacan aday

Loris Karius ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş'ta yeni kaleci arayışları devam ediyor, Siyah - Beyazlı formaya en yakın aday ise Başakşehirde fazla  forma şansı bulamayan Volkan Babacan görünüyor, Menajeri aracılığı ile haber gönderilen Volkan Babacanın teklife sıcak baktığı ve Başakşehir'inde bu transfere onay vereceği  konuşuluyor, Beşiktaş sezon sonu serbest kalacak tecrübeli kaleciyi bedelsiz kadrosuna katabilecek.

Son Güncelleme: 19.02.2020 10:40
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKaleciBaşakşehirVolkan Babacan
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