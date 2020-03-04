Beşiktaş'ın kalesine dev isim

Özelliklekonusunda doğru bie hamle yapmak isteyen'ta arayışlar devam ederken hem taraftarın hemde yönetimin itiraz etmeyeceği ve maliyeti düşük olabilecek bir kaleci arıyor olduğu şu dönemde menajerlerden piyango gibi bir öneri geldi.'nin sözleşme uzatmak istemediği 37 yaşındaki, Beşiktaş'ın gündemine geldi. Menajerleri tarafından iletilen bilgide daha 2 sezon üst düzey top oynayabilir denmesi ve sezon sonunda sözleşmesi bitiyor olması nedeni ile değerlendirmeye alınan deneyimli eldiven için Sergen Yalçın'ın vereceği rapor bekleniyor.