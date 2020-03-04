betgram betgram setrabet

İstanbul 15°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
110897
ALTIN
321.828
DOLAR
6.1082
STERLİN
7.8280
EURO
6.8216

Beşiktaş'ın kalesine dev isim

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı ve önümüzdeki sezon sözleşme uzatmayacağını bildirdiği Karius'un yerine kaleci arayışları devam ediyor

04 Mart 2020 Çarşamba 10:23
Beşiktaş'ın kalesine dev isim

Özellikle kaleci konusunda doğru bie hamle yapmak isteyen Beşiktaş'ta arayışlar devam ederken hem taraftarın hemde yönetimin itiraz etmeyeceği ve maliyeti düşük olabilecek  bir kaleci arıyor olduğu şu dönemde menajerlerden piyango gibi bir öneri geldi. Manchester City'nin sözleşme uzatmak istemediği 37 yaşındaki Claudio Bravo, Beşiktaş'ın gündemine geldi. Menajerleri tarafından iletilen bilgide daha 2 sezon üst düzey top oynayabilir denmesi ve sezon sonunda sözleşmesi bitiyor olması nedeni ile değerlendirmeye alınan deneyimli eldiven için Sergen Yalçın'ın vereceği rapor bekleniyor. 

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKaleciManchester CityClaudio Bravo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ın umudu var
Beşiktaş'ın umudu var
Muslera Kulüp tarihine geçiyor
Muslera Kulüp tarihine geçiyor
UEFA Uluslar ligi rakipleri kimler
UEFA Uluslar ligi rakipleri kimler
Cenk Tosun ''Uykularım kaçıyor''
Cenk Tosun ''Uykularım kaçıyor''
Trabzonspor kalesinde Genç Erce
Trabzonspor kalesinde Genç Erce
FFP Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
FFP Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Popüler Haberler

Akbank anında kredi başvurusu işlemleri ve şartları
Devlet destekli evlilik kredisi şartları nelerdir? 2020 Devlet destekli evlilik kredisi başvuru işlemleri
Öğretmen dizisi nerede çekiliyor? Öğretmen dizisinin çekildiği okul nerede?
Öğretmen dizisi Akif Hoca kimdir? Gerçek adı nedir? İlker Kaleli rol aldığı yapımlar
Kredi başvurusuna hızlı onay ve cevap alma yöntemleri
Kuruluş Osman Balgay kimdir? Moğol komutan Balgay tarihte var mı?
Öğretmen Dizisi Zeynep kimdir? Ceren Moray hakkında bilgiler ve oynadığı diziler
Öğretmen Dizisi Mine kimdir? Gerçek adı nedir? Göksu Melek Ulucan rol aldığı yapımlar ve diziler
Öğretmen Dizisi Tuğrul kimdir? Gerçek adı nedir? Efekan Can hakkında bilgiler
Turgut Alp Kuruluş Osman’a geri gelecek mi? Cengiz Coşkun neden yok?
2020 yılı fakir ve muhtaç maaşı ne kadar oldu?
Kabuğu soyulmuş patatesin kararmadan saklanması için yöntemler
2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı ne kadar süre ile ödenir? Ayın kaçında yatar?
Hepsiburada 250 TL alışverişe Petrol ofisi 25 TL yakıt hediye kampanyası
UEFA 2022 Avrupa finali ve 2023 Süper Kupa nerede oynanacak? UEFA 2022 Avrupa finali ve 2023 Süper Kupa yerleri belli oldu!
Reyhan Yemin dizisinden ayrılacak mı? Özge Yağız Yemin’den ayrılacak mı? Hangi dizide oynayacak?
Survivor'da kimler diskalifiye oldu, diskalifiye sebepleri ne? Diskalifiye olan yarışmacıların yerine kimler geldi?
Kredi kartı temassız ödeme özelliği nasıl kapatılır?
3 ay ertelemeli kredi veren bankalar ve faiz oranları
Çalışan bir kişi bankadan en fazla ne kadar kredi çekebilir?
Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın koyduğu yasalar nelerdir? Cengiz Han yasaları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.