Beşiktaş'ın kalesine dev isim

04 Mart 2020 Çarşamba 10:23
Özellikle kaleci
konusunda doğru bie hamle yapmak isteyen Beşiktaş
'ta arayışlar devam ederken hem taraftarın hemde yönetimin itiraz etmeyeceği ve maliyeti düşük olabilecek bir kaleci arıyor olduğu şu dönemde menajerlerden piyango gibi bir öneri geldi. Manchester City
'nin sözleşme uzatmak istemediği 37 yaşındaki Claudio Bravo
, Beşiktaş'ın gündemine geldi. Menajerleri tarafından iletilen bilgide daha 2 sezon üst düzey top oynayabilir denmesi ve sezon sonunda sözleşmesi bitiyor olması nedeni ile değerlendirmeye alınan deneyimli eldiven için Sergen Yalçın'ın vereceği rapor bekleniyor.