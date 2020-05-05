Ekipte kiralık olarak forma giyen Boateng'in sözleşmesinde yer alan "10 maçta oynaması durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak" maddesini Ganalı yıldızın maliyetinin yüksek olması nedeniyle kullanmamayı düşünmeyen Beşiktaş yönetimi yıldız oyuncunun önümüzdeki sezon alacağı 1.7 milyon Euro'luk maaşı yüksek bulduğu ve siyah-beyazlıların bu ücreti indirmek için yaptığı görüşmelerde şu ana kadar ilerleme kaydedemediği belirtildi.
Beşiktaş kararını verdi, Boateng'le olan sözleşmesini uzatmıyor!
Beşiktaş spor Kulübü, Fiorentina'da kiralık olarak getirdiği Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı kulüp, başarılı oyuncuyla yüksek maliyet nedeniyle sözleşmesinin uzatılma opsiyonunu iptal etmeyi düşünüyor.
05 Mayıs 2020 Salı 13:56