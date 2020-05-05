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Beşiktaş kararını verdi, Boateng'le olan sözleşmesini uzatmıyor!

Beşiktaş spor Kulübü, Fiorentina'da kiralık olarak getirdiği Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı kulüp, başarılı oyuncuyla yüksek maliyet nedeniyle sözleşmesinin uzatılma opsiyonunu iptal etmeyi düşünüyor.

05 Mayıs 2020 Salı 13:56
Beşiktaş kararını verdi, Boateng'le olan sözleşmesini uzatmıyor!

Alacakları nedeniyle Alman kaleci Loris Karius ile sözleşmesini fesh eden ve yollarını ayıran Beşiktaş Spor Kulübü, Ganalı yıldız Kevin Prince Boateng'le de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı kulüp Fiorentina'da kiralık olarak getirdiği tecrübeli oyuncunun maliyetinin yüksek olması nedeniyle devre arasında yapılan 1 yıl opsiyonlu sözleşmesini uzatmamaya karar verdi.

Ekipte kiralık olarak forma giyen Boateng'in sözleşmesinde yer alan "10 maçta oynaması durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak" maddesini Ganalı yıldızın maliyetinin yüksek olması nedeniyle kullanmamayı düşünmeyen Beşiktaş yönetimi yıldız oyuncunun önümüzdeki sezon alacağı 1.7 milyon Euro'luk maaşı yüksek bulduğu ve siyah-beyazlıların bu ücreti indirmek için yaptığı görüşmelerde şu ana kadar ilerleme kaydedemediği belirtildi. 

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