Beşiktaş kararını verdi, Boateng'le olan sözleşmesini uzatmıyor!

Alacakları nedeniyle Alman kaleci Loris Karius ilesini fesh eden ve yollarını ayıranSpor Kulübü, Ganalı yıldız Kevin Prince'le de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı kulüp'da kiralık olarak getirdiği tecrübeli oyuncunun maliyetinin yüksek olması nedeniyle devre arasında yapılan 1 yıl opsiyonlu sözleşmesini uzatmamaya karar verdi.

Ekipte kiralık olarak forma giyen Boateng'in sözleşmesinde yer alan "10 maçta oynaması durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak" maddesini Ganalı yıldızın maliyetinin yüksek olması nedeniyle kullanmamayı düşünmeyen Beşiktaş yönetimi yıldız oyuncunun önümüzdeki sezon alacağı 1.7 milyon Euro'luk maaşı yüksek bulduğu ve siyah-beyazlıların bu ücreti indirmek için yaptığı görüşmelerde şu ana kadar ilerleme kaydedemediği belirtildi.