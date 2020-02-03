Beşiktaş'lı Dorukhan'a 4 ay ceza

03 Şubat 2020 Pazartesi 13:00
Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan ve yapılan Tetkikler sonrası 4 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilen Dorukan'a futbol dünyasından birçok isi destek mesajları göndermişti.
Sevgilisi Mahkemeye verdi
Dorukhan ile 9 aydır aşk yaşayan Cansu Gezer
mahkemeye başvurdu. Gerekçe olarak Dorukhan'ın kendisini ve ailesinin hayatını bitirmek ile tehdit ettiğini ileri sürdü. Genç kadın mahkemede yaptığı konuşmada Dorukhan'ın '' Beni 'senin ve ailenin hayatını bitireceğim. Sana yaptıklarım haram zıkkım olsun 'diye tehdit etti'' dedi.
Mahkeme Dorukhan'a Canse Gezer'e 4 ay yaklaşmama cezası verdi.