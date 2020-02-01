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Beşiktaş Rizespor deplasmanından 3 puanla ayrıldı

Rizespor deplasmanına konuk olan Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

01 Şubat 2020 Cumartesi 19:09
Beşiktaş Rizespor deplasmanından 3 puanla ayrıldı

Süper Lig'in 20'nci haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Rizespor deplasmanında yeni teknik direktörleri Sergen Yalçın ile çıkan siyah-beyazlı ekip karşılaşmayı 2-1 önde tamamlayarak sahadan galip olarak ayrıldı.

Beşiktaş'ın efsane oyuncusu şimdi ise tekni hocası olan Sergen Yalçın, takımıyla birlikte çıktığı ilk maçı galibiyetle noktalarken siyah-beyazlı ekipte çıktığı son iki maç aradan sonra ligde 3 puan almış oldu.

Çaykur Rizespor'u deplasmanına çıkan Beşiktaş'ın gollerini Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün kaydederken, Ljajic ve Atiba'nın da sahada takım adına önemli payları oldu. Kaleci Karius başta olmak üzere savunma oyuncuları hataları ise devam etti.

Beşiktaş'ın aldığı galibiyet sonucuyla birlikte siyah-beyazlı ekip 33 puanla 7. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor ise 24 puanla 11. sırada yerleşti.

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BeşiktaşSergen YalçınMaç SonucuRizespor
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