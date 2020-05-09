Beşiktaş'ta 1 futbolcu ve 1 çalışanda Koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü'nde yapılan koronavirüs testlerinde 1 futbolcu ve 1 çalışanda koronavirüse rastlandığı açıklandı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada:
"8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Koronavirüs testi yapılmıştır.
Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.
Dr. Tekin Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı"
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