Beşiktaş'ta 1 futbolcu ve 1 çalışanda Koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü'nde yapılan koronavirüs testlerinde 1 futbolcu ve 1 çalışanda koronavirüse rastlandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada:

"8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Koronavirüs testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda Covid-19 test sonucutespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.

Dr. Tekin Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı"

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