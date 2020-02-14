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Beşiktaş'ta 3 isim ile devam kararı

Beşiktaş yönetimi bu sezon performanslarından memnun olduğu ve Sergen hoca'dan tam not alan 3 oyuncusu ile sözleşme uzatacak

14 Şubat 2020 Cuma 11:11
Beşiktaş'ta 3 isim ile devam kararı

Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş yönetiminin ve Sergen hocanın Almış olduğu kararda Atiba,Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile sözleşme uzatılıyor, Atiba ile 1 yıl,  Gökan Gönül ve Caner Erkin ile 2 yıl sözleşme uzatmak isteyen Beşiktaş yönetimi özellikle Gökhan ve Caner'den maaşlarında indirim yapmlarını istedi, her iki oyuncudan da olumlu  yanıt alan yönetim en kısa zamanda sözleşmeleri uzatacak 

Son Güncelleme: 14.02.2020 11:17
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGökhan GönülAtibaSergen YalçınCaner Erkin
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