Beşiktaş'ta 3 isim ile devam kararı

Takvim'de yer alan habere göreyönetiminin ve Sergen hocanın Almış olduğu karardaveile sözleşme uzatılıyor, Atiba ile 1 yıl, Gökan Gönül ve Caner Erkin ile 2 yıl sözleşme uzatmak isteyen Beşiktaş yönetimi özellikle Gökhan ve Caner'den maaşlarında indirim yapmlarını istedi, her iki oyuncudan da olumlu yanıt alan yönetim en kısa zamanda sözleşmeleri uzatacak