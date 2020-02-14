Beşiktaş'ta 3 isim ile devam kararı

Beşiktaş yönetimi bu sezon performanslarından memnun olduğu ve Sergen hoca'dan tam not alan 3 oyuncusu ile sözleşme uzatacak
14 Şubat 2020 Cuma 11:11
Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş yönetiminin ve Sergen hocanın Almış olduğu kararda Atiba,Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile sözleşme uzatılıyor, Atiba ile 1 yıl, Gökan Gönül ve Caner Erkin ile 2 yıl sözleşme uzatmak isteyen Beşiktaş yönetimi özellikle Gökhan ve Caner'den maaşlarında indirim yapmlarını istedi, her iki oyuncudan da olumlu yanıt alan yönetim en kısa zamanda sözleşmeleri uzatacak
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