Beşiktaş'ta hedefteki isim Jeremain Lens

Süper Lig'e koronavirüs nedeniyle verilen arayı değerlendiren Beşiktaş'ta yönetim bir yandanda yeni sezonun planlaması için çalışmalara devam ederken bir yandan da yüksek bütceli oyuncularından kurtulmanın yollarını arıyor.

Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; önümüzdeki sezon maaş bütçesinde büyük ölçüde küçülmeye gidecek olan Beşiktaş'ta bonuslar hariç 2.2 milyon Euro'luk maliyeti olan Jeremain Lens ile yolların ayrılması planlanan oyuncuların başında geliyor. Transfer olduğu günden bu yana beklentilerin altında kalan Hollandalı futbolcunun, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunsa da yönetim en az hasarla bu kontratı sonlandırıp maaş bütçesinde hatrı sayılır miktarda yer açmayı planlıyor.

Gyasi'nin imza atması an meselesi

Planlandığı şekilde Lens'in ayrılığının gerçekleşmesi halinde, Beşiktaş yönetimi hedeflerini belirledi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kanat bölgesi için iki ismi gündemine alan siyah-beyazlılar, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'dan sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Edwin Gyasi ile büyük ölçüde anlaştı. Beşiktaş'ın Ganalı futbolcu ile 2 yıllık imzaya yakın olduğu kaydedildi.

28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde Beşiktaş için "Beşiktaş çok büyük bir takım. Şu anda transferle ilgili çok bilgi veremem, ne olacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

ikinci Töre dönemi başlıyor

Beşiktaş'ın kanat bölgesini güçlendirmek için diğer hedefi ise eski yıldızı Gökhan Töre, Sergen Yalçın'ın, sezon başında Yeni Malatyaspor'dayken transferine onay verdiği yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a da istediği öğrenildi. Doğu ekibi ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan Töre, sezonun bitmesinin ardından bu opsiyonu kullanmayarak uygun bir ücretle yeniden Kartal olacak.