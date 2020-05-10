Beşiktaş'ta iki korona virüs vakası

Korona virüs salgını nedeniyle futbol takımları çalışmalarına ara vermişti. Virüsün yayılma hızının azalmasının ardından birçok takım çalışmalarına yeniden başladı. Takımlar çalışmalarına başlamadan önce futbolculara ve teknik ekibe korona virüs testi yapıyor.

Çalışmalara başlayacak olan bir diğer kulüpte Beşiktaş olacaktı ancak yapılan korona virüs testlerinin ardından iki kişinin testi pozitif çıktı. Beşiktaş Sağlık Ekibi Danışma Dr. Tekin Kerem Ülkü kulübün resmi sitesinden konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada 8 Mayıs Cuma günü Nevzat Demir Tesisleri’nde tüm futbolcular ve teknik ekip ile tesis çalışanlarına korona virüs testi yapıldığı ve yapılan testlerin ardından bir futbolcu ile bir çalışanda korona virüsün tespit edildiğine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 22:17