Beşiktaş'ta Koronavirüs krizi! Ahmet Nur Çebi'nin testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü testin pozitif çıktığı açıklandı.

Beşiktaş'ın internet sitesinde Çebi'nin sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme mesajı yayımlandı, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Koronavirüs testi pozitif sonuçlanmıştır. Başkanımızın en kısa sürede iyileşebilmesi için tedavi sürecine, ilgili prosedürler izlenerek hemen başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş Kulübü, yapılan testlerde sekiz kişinin daha koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıklamıştı.

Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, kulübün internet sitesinden yapmış olduğu açıklamada, dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci testler gerçekleştirildi görülen o ki, "Yapılan testler sonucunda, sekiz kişide test sonucu pozitif tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin sağlık durumları takip edilerek tedavi sürecine, ilgili prosedürler dahilinde derhal başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 15:54