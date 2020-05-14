Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan futbolculardan birinin Burak Yılmaz olduğu söyleniyor

Beşiktaş’ta yapılan korona virüs testlerinin ardından 8 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklanmıştı. Daha önce 2 kişide daha korona virüs tespit edilmişti. Son yapılan açıklamanın ardından pozitif vaka sayısı 10’a yükselmiş oldu. Bu 10 kişinin yanı sıra Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin de test sonucu pozitif çıktı. Taraftarlar bu gelişmenin ardından kimlerin korona virüse yakalandığını merak ediyordu.

Burak Yılmaz’ın da test sonucu pozitif

Kulüpten yapılan açıklamanın ardından korona virüse yakalanan futbolculardan birinin kaptan Burak Yılmaz olduğu iddia edildi. İddialara göre Burak Yılmaz’ın Altunizade Acıbadem Hastanesi’ne gittiği ve tedavisine başlandığı söyleniyor.

Özel cipiyle hastaneye gitti

İddialara göre tecrübeli golcü hastaneye özel cipiyle gitti ve tedavi sürecine başlandı. Takımda virüse yakalanan diğer isimler ise şuan için bilinmiyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:30