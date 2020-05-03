Beşiktaş'ta kriz büyüyor ''paramızı alamazsak İstanbul'a dönmüyoruz''

Beşiktaş'ta N'Koudou, Boateng, Ruiz ve Lens kendilerine belirtilen süre içinde İstanbul'a dönmedi. İstanbul'dan ayrılırken, mart ayına kadar alacaklarının hesaplarına yatırılacağına dair söz verilerek borçsuzluk kağıtları alınan 4 ismin ortak hareket ettiği, alacaklarını tahsil edememeleri sebebiyle İstanbul'a dönmedikleri bildirildi.

Geri döndüklerinde 14 gün karantinada kalacaklar!

Fotomaç'ın haberine göre 4 oyuncu bugün dönüş yapsalar bile en erken 17 Mayıs'a kadar karantinada kalmaları gerekecek. 12 Haziran'da ligler başlarsa herhangi bir sosyal mesafeli idman yapmadan, kampa girmek zorunda kalacaklar.