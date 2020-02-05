Beşiktaş'ta takım Lucescu'ya teslim ediliyor

Beşiktaş'ta başta alt yapı antrenörleri ve scoutların görevine son verilmesi ardından değişim rüzgarları esmeye devam ediyor.
05 Şubat 2020 Çarşamba 12:52
Yönetim futbol'un başına Mircea Lucescu'yu getirmeyi planlıyor. Sportif direktör olarak takımı Lucescu'ya emanet etmek isteyen Beşiktaş yönetimi konuyu görüşebilmek için Romanya'ya Lucescu'nun yanına gitti. Beşiktaş'ın 100. yılında Sergen Yalçın ve Lucescu ikilisinden elde ettiği başarıyı tekrar etmek isteyen Beşiktaş yönetimi Lucescu ile görüşmelere devam ediyor.
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