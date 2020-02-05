Beşiktaş'ta takım Lucescu'ya teslim ediliyor

Yönetim futbol'un başına Mircea'yu getirmeyi planlıyor. Sportif direktör olarak takımı Lucescu'ya emanet etmek isteyenyönetimi konuyu görüşebilmek için Romanya'ya Lucescu'nun yanına gitti. Beşiktaş'ın 100. yılındave Lucescu ikilisinden elde ettiği başarıyı tekrar etmek isteyen Beşiktaş yönetimi Lucescu ile görüşmelere devam ediyor.