Beşiktaş'tan Caner Erkin'e 850 bin Euro'luk teklif!

Beşiktaş Spor Kulübü, sözleşmelerini uzatmak için harekete geçtiği oyuncuları Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba hakkında, bugün yarın görüşmelerin başlayacağını duyurdu. Siyah beyazlı kulübün, oyuncuların sözleşmeleri dahilinde nasıl bir teklifte bulunacağı merak konusu olurken yıllık 1 milyon 750 bin Euro kazanan Caner Erkin'e 850 bin Euro teklif edeceği öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi, koronavirüs tedbirleri kapsamında liglerin başlama tarihinin nerdeyse netleşmesi ile birlikte Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba'yla masaya oturma kararı alırken konuyla ilgili ulaşma sağlandığını söyleyen idareciler, "Eli kulağında, bugün yarın başlarız görüşmeye" yanıtını verdiler. Ayrıca bu üç futbolcuya da maaşlarının neredeyse yüzde 50 aşağısında teklif götürecekleri de belirttileri.

Yıllık 1 milyon 650 bin Euro kazanan Gökhan'a siyahbeyazlı kulübün yapacağı teklifin yine 1 milyon Euro civarında olacağı ve tecrübeli futbolcunun da kalmaya sıcak baktığı bildirilirken, 800 bin Euro kazanan Atiba'nın takımdan ayrılmak istemediği ve Beşiktaş'ta 1 yıl daha oynamak istediği öğrenildi. Buna göre Atiba, yönetimden gelecek indirim teklifini kabul edecek olarak görülüyor.

Takımda tek soru işareti bırakan oyuncu ise yıllık 1 milyon 750 bin Euro kazanan Caner Erkin. Yönetimin başarılı oyuncuya 850 bin Euro teklif edeceği öğrenilirken deneyimli ismin ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor.



