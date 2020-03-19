Beşiktaş'tan erken transfer hamlesi

19 Mart 2020 Perşembe 15:00
Önümüzdeki sezon işi sıkı tutmak isteyen Beşiktaş
yönetimi tanıdık bir isme teklif götürmeyi planlıyor. Ada basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş Aston Villa
'da forma giyen Trezeguet
'le görüştüğü iddia edildi. Sezon başında ve ara transfer
döneminde de Beşiktaş'ın gündeminde olan Mısır'lı oyuncunun teklife sıcak baktığı öğrenildi. Trezeguet'in vatandaşı olan Eleny
ile görüştüğü ve fikir aldığı öğrenildi Eleny'den '' Beşiktaş'a gel'' cevabını alan Mısırlı oyuncunun prensipte tamam dediği öğrenildi. Bu sezon Aston Villa forması ile 24 maça çıkan Mısırlı oyuncunun 3 gol 2 asistlik performansı olması sebebi ile takımda pek göze giremedi.