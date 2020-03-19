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Beşiktaş'tan erken transfer hamlesi

Önümüzdeki sezon transferleri için kolları sıvayan Sergen Yalçın ve Beşiktaş yönetimi transfer için girişimlerde bulunuyor.

19 Mart 2020 Perşembe 15:00
Beşiktaş'tan erken transfer hamlesi

Önümüzdeki sezon işi sıkı tutmak isteyen Beşiktaş yönetimi tanıdık bir isme teklif götürmeyi planlıyor. Ada basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş Aston Villa'da forma giyen Trezeguet'le görüştüğü iddia edildi. Sezon başında ve ara transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündeminde olan Mısır'lı oyuncunun teklife sıcak baktığı öğrenildi. Trezeguet'in vatandaşı olan Eleny ile görüştüğü ve fikir aldığı öğrenildi Eleny'den '' Beşiktaş'a gel'' cevabını alan Mısırlı oyuncunun prensipte tamam dediği öğrenildi. Bu sezon Aston Villa forması ile 24 maça çıkan Mısırlı oyuncunun 3 gol 2 asistlik performansı olması sebebi ile takımda pek göze giremedi.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTransferAston VillaTrezeguetEleny
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