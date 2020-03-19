Beşiktaş'tan erken transfer hamlesi

Önümüzdeki sezon işi sıkı tutmak isteyenyönetimi tanıdık bir isme teklif götürmeyi planlıyor. Ada basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş'da forma giyen'le görüştüğü iddia edildi. Sezon başında ve aradöneminde de Beşiktaş'ın gündeminde olan Mısır'lı oyuncunun teklife sıcak baktığı öğrenildi. Trezeguet'in vatandaşı olanile görüştüğü ve fikir aldığı öğrenildi Eleny'den '' Beşiktaş'a gel'' cevabını alan Mısırlı oyuncunun prensipte tamam dediği öğrenildi. Bu sezon Aston Villa forması ile 24 maça çıkan Mısırlı oyuncunun 3 gol 2 asistlik performansı olması sebebi ile takımda pek göze giremedi.