Beşiktaş taraftarları 4 dalda Oscar adayı gösterdi

Fenerbahçe derbisi ile birlikte Var kayıtlarının incelenmesini isteyen Beşiktaş yönetimi,Beşiktaş Göztepe maçı ile birlikte Merkez Hakem Kuruluna maç tekrarı itirazında

bulunmuştu. Bu sene 92.'si düzenlenen Oscar ödül töreni'nde kazananlar belli oldu. Beşiktaş'ın İngilizce Twitter hesabından yapılan paylaşım çok konuşuldu.

Beşiktaş'ın 4 dalda Oscar verdiği VAR paylaşımı;

Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda "En iyi yardımcı oyuncu, En iyi film kurgusu, En iyi görsel efekt, En iyi özgün senaryo" ifadeleri kullanılarak "Ve Oscar VAR'a gidiyor" ifadesine yer verildi.



En iyi yardımcı oyuncuEn iyi film kurgusuEn iyi görsel efektEn iyi özgün senaryo