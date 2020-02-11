Beşiktaş taraftarları 4 dalda Oscar adayı gösterdi

Fenerbahçe derbisi ile birlikte Var kayıtlarının incelenmesini isteyen Beşiktaş yönetimi,Beşiktaş Göztepe maçı ile birlikte Merkez Hakem Kuruluna maç tekrarı itirazında
bulunmuştu. Bu sene 92.'si düzenlenen Oscar ödül töreni'nde kazananlar belli oldu. Beşiktaş'ın İngilizce Twitter hesabından yapılan paylaşım çok konuşuldu.
Beşiktaş'ın 4 dalda Oscar verdiği VAR paylaşımı;
Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda "En iyi yardımcı oyuncu, En iyi film kurgusu, En iyi görsel efekt, En iyi özgün senaryo" ifadeleri kullanılarak "Ve Oscar VAR'a gidiyor" ifadesine yer verildi.
En iyi film kurgusu
En iyi görsel efekt
En iyi özgün senaryo