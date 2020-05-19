Beşiktaş yeni kalecisini buldu!

Loris Karius’un Beşiktaş’tan ayrılması sonrasında transfer önceliğini kalecilere veren Beşiktaş ile ilgili Kolombiya basınında yeni bir iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddiaya göre Deportes Tollma’da forma giyen file bekçisi Alvaro Montero Beşiktaş’ta. 25 yaşında ki kalecinin sosyal medya hesabı üzerinden Beşiktaş’ı takibe alması ise transfer söylentilerini güçlendirdi.

Gelecek sezon Beşiktaş’ta

Kolombiya basınında son dakika haberi olarak paylaşılan bilgiye göre Alvaro Montero’nun sezon sonunda Beşiktaş’a gelmesine kesin gözü ile bakılıyor.

Piyasa değeri 2 milyon Euro

Bu sezon 11 maçta forma şansı bulan genç kaleci sergilediği performans ile pek çok Avrupa devinin dikkatini çekti. 2019 yılında Kolombiya A milli takım forması giymeyi de başaran Montero toplamda 3 maça çıktı. Profesyonel hayatında toplam 120 maça çıkan Montero’nun piyasa değeri ise 2 milyon Euro

Oscar Cordoba, Boca Juniors’a tavsiye etmişti

Beşiktaş’ın eski kalecisi Oscar Cordoba tarafından Boca Juniors’a önerilen Montero, Kolombiya milli takımı teknik direktörü Carlos Quelroz’un gözde oyuncusu.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 13:56